Botucatu - Operação realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), sob a supervisão da Delegacia Seccional da cidade, incinerou, nesta quinta-feira (7), 308,8 quilos de drogas, entre maconha, crack e cocaína, que foram apreendidas durante diligências feitas na região da unidade.

"Essas apreensões demonstram a efetividade da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região da Seccional de Polícia de Botucatu", afirma a Polícia Civil, em nota. A incineração foi precedida de autorização judicial, com a supervisão do Ministério Público (MP) e o acompanhamento da Vigilância Sanitária".