07 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
DETRAN, PM E CIVIL

Operação Direção Segura em São Manuel tem 22 recusas ao bafômetro

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
No total, de acordo com informações da Polícia Civil, 365 testes para aferição de ingestão de álcool foram realizados
No total, de acordo com informações da Polícia Civil, 365 testes para aferição de ingestão de álcool foram realizados

Operação Direção Segura Integrada realizada na noite desta quarta-feira (6), em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), registrou 22 recusas de motoristas ao teste do etilômetro (bafômetro). A ação reuniu policiais civis e miliares e equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

No total, de acordo com informações da Polícia Civil, 365 testes para aferição de ingestão de álcool foram realizados. Além de autuações diversas feitas pela Polícia Militar (PM), cinco veículos foram recolhidos.

A recusa ao teste do bafômetro é considerada gravíssima, com 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e implica em multa no valor de R$ 2.934,70, além de processo de suspensão da CNH por um ano.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários