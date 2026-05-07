Operação Direção Segura Integrada realizada na noite desta quarta-feira (6), em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), registrou 22 recusas de motoristas ao teste do etilômetro (bafômetro). A ação reuniu policiais civis e miliares e equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

No total, de acordo com informações da Polícia Civil, 365 testes para aferição de ingestão de álcool foram realizados. Além de autuações diversas feitas pela Polícia Militar (PM), cinco veículos foram recolhidos.

A recusa ao teste do bafômetro é considerada gravíssima, com 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e implica em multa no valor de R$ 2.934,70, além de processo de suspensão da CNH por um ano.