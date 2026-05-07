Jogadoras de vôlei da melhor idade em Bauru e cidades vizinhas mostram sua força em duas competições em andamento em 2026. Um exemplo é o Somos Vôlei Bauru – projeto inclusivo que segue invicto na temporada.
Sob comando do técnico Carlos Lenta, o Somos Vôlei cumpre agenda de treinos semanais no ginásio Darcy César Improta, no Jardim Colonial, para manter a boa fase em três sábados seguidos neste mês de maio.
No dia 16, as formações 45+, 58+ e 68+ atuam pela Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) no Improta. No dia 23, o 45+ vai até Igaraçu do Tietê para mais uma etapa da Liga de Bauru. E, no dia 30, o 58+ entra em quadra em Duartina novamente pela Liga de Bauru.
Sustentação
Com escolinha gratuita ao público feminino na maturidade, o Somos Vôlei Bauru foi idealizado pela Associação Garra de Tigre e conta com patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel. Detalhes pelo (14) 99145-0691.