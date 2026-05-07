Jogadoras de vôlei da melhor idade em Bauru e cidades vizinhas mostram sua força em duas competições em andamento em 2026. Um exemplo é o Somos Vôlei Bauru – projeto inclusivo que segue invicto na temporada.

Sob comando do técnico Carlos Lenta, o Somos Vôlei cumpre agenda de treinos semanais no ginásio Darcy César Improta, no Jardim Colonial, para manter a boa fase em três sábados seguidos neste mês de maio.

No dia 16, as formações 45+, 58+ e 68+ atuam pela Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) no Improta. No dia 23, o 45+ vai até Igaraçu do Tietê para mais uma etapa da Liga de Bauru. E, no dia 30, o 58+ entra em quadra em Duartina novamente pela Liga de Bauru.

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