Público-alvo e foco do programa: voltado principalmente a pessoas físicas. Renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105). Prioridade para famílias endividadas, inclui também FIES, empresas e rural. Mobilização nacional por 90 dias.?

Tipos de dívidas incluídas

Estão incluídas dívidas com cartão de crédito (inclusive rotativo), cheque especial, crédito pessoal sem garantia, dívidas do Fies e débitos em atraso entre 90 dias e 2 anos.