Público-alvo e foco do programa: voltado principalmente a pessoas físicas. Renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105). Prioridade para famílias endividadas, inclui também FIES, empresas e rural. Mobilização nacional por 90 dias.?
Tipos de dívidas incluídas
Estão incluídas dívidas com cartão de crédito (inclusive rotativo), cheque especial, crédito pessoal sem garantia, dívidas do Fies e débitos em atraso entre 90 dias e 2 anos.
Descontos e condições financeiras
Descontos entre 30% e 90% do valor. Desconto médio estimado em 65%. Juros limitados a 1,99% ao mês. Prazo de até 48 meses para pagamento. Carência de até 35 dias para 1ª parcela.
Uso do Fundo Garantidor de Operações (FGO)
Governo oferece garantia parcial aos bancos, reduz risco das instituições financeiras, viabiliza juros menores e descontos maiores. Não há subsídio direto do Tesouro, elemento central da operacionalização.
Uso do FGTS
Permitido para renda de até 5 salários mínimos, Saque de até 20% do saldo?ou limite máximo de R$ 1.000. Valor vai direto para quitar a dívida. Não há saque livre para outros fins.
Forma de adesão e regras adicionais
Negociação feita diretamente com o banco. Não há plataforma pública centralizada. Limite de nova dívida: até R$ 15 mil por banco. "Limpa nome" após acordo. Bloqueio temporário para apostas online.
Análise crítica
Oportunidade para acertar parte da vida financeira, contudo, se não focar nas causas do endividamento, o desenrola será somente um paliativo. Penso nisso.
Destaques da ata do COPOM
A ata do COPOM trouxe detalhes da decisão do colegiado em reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, atingindo 14,5% ao ano. Os detalhes da decisão são os seguintes: é o segundo corte consecutivo; início cauteloso do ciclo de flexibilização e decisão unânime do Comitê.
Tom geral da ata
Linguagem considerada cautelosa. Ênfase em "calibragem fina" da política monetária. Banco Central afasta ideia de cortes rápidos. Forte dependência de dados futuros: recado mais duro ao mercado.
Inflação e expectativas
Inflação recente acima do esperado. Núcleos e serviços seguem pressionados. Expectativas desancoradas para 2026-2028. Maior custo para o processo de desinflação. Exige juros restritivos por mais tempo.?
Cenário externo
Guerra no Oriente Médio no radar. Impacto direto via petróleo e câmbio. Aumento da volatilidade internacional. Risco inflacionário por choques de oferta. Banco Central atento a efeitos secundários.
Atividade econômica doméstica
Sinais de desaceleração gradual. Efeito defasado dos juros elevados. Crédito livre em desaceleração. Indícios de recomposição no início de 2026. Mercado de trabalho segue resiliente.
Perspectivas para os próximos passos
Ritmo e duração dos cortes não predefinidos. Próximas decisões dependem do cenário. Espaço para pausa no ciclo, se necessário. Horizonte de convergência da inflação: 2027?
Política seguirá restritiva por cautela.
Mude já, mude para melhor!
Mãe Raiz do Amor. Saudade da minha querida Mãe, Romilda. Um beijo onde estiver. Mude já, mude para melhor!