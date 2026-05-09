Há quem acredite que o ato de se vestir bem seja para quem tem dinheiro e tempo para as compras. Grande engano. Outro engano é acreditar que somente as magras e altas podem ousar nos looks.

Também há os homens que restringem seu guarda-roupa em peças extremamente esportivas ou clássicas por acharem que diferenciar pode parecer "frescura".

Sem contar as mulheres com mais idade que também limitam suas opções de vestimenta e que até deixam de se arrumar por pensarem que há idade para isso.