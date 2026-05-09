Há quem acredite que o ato de se vestir bem seja para quem tem dinheiro e tempo para as compras. Grande engano. Outro engano é acreditar que somente as magras e altas podem ousar nos looks.
Também há os homens que restringem seu guarda-roupa em peças extremamente esportivas ou clássicas por acharem que diferenciar pode parecer "frescura".
Sem contar as mulheres com mais idade que também limitam suas opções de vestimenta e que até deixam de se arrumar por pensarem que há idade para isso.
Nada disso! Vestir-se bem é para todos, sim. E não importa o tipo físico, a condição financeira, o sexo ou a idade. Quer saber como?
Torne seu guarda-roupa funcional
A primeira dica começa com a organização do seu guarda-roupa. É fundamental aprender a organizar, desapegar e criar opções inteligentes, sem excessos e somente com peças-chaves. Um guarda-roupa funcional deve ser composto de 50% de peças básicas e atemporais, 40% de acessórios e apenas 10% de fast fashion, que são peças da moda com prazo de validade curto.
Abuse dos acessórios, eles renovam qualquer look. Um colar, um cachecol, uma bandana, pulseiras ou até mesmo um cinto podem fazer a diferença. Peças básicas permitem que você faça inúmeras combinações e saia da mesmice diária.
Conheça seus pontos fortes
Escolher um look adequado ao tipo físico é fundamental para a autoestima de qualquer pessoa, pois assim é possível mostrar a real beleza de cada corpo.
Para isso, o primeiro passo é identificar áreas que precisam de descrição. O segundo é identificar áreas que merecem destaque.
As regras são básicas e opostas: camuflar o que sobressai e acentuar o que se esconde.
Não se apegue ao que você não gosta em seu corpo. Todos nós temos pontos fortes. Conhecê-los e usar somente aquilo que nos cai bem é um dos grandes segredos para se vestir bem e ter uma imagem pessoal de sucesso.
Conheça suas medidas
Não tente disfarçar o que você não gosta usando roupas maiores do que o seu manequim. Isso só fará com que você pareça maior do que realmente é. O ideal é que o caimento seja perfeito.
Cuidado também com cós muito apertado, ele pode realçar o que você gostaria de esconder. Evite roupas justas demais, podem aparecer vulgares.
Amadureça
Cada idade tem o seu modo de encarar a moda, amadureça com ela. Mulheres como Costanza Pascolato e Glória Kalil não deixaram de ter estilo por conta da idade, tão pouco se vestem de forma de inadequada. Ao contrário, por onde passam esbanjam elegância e ousadia.
Respeite seu estilo pessoal
Se tal peça está moda, mas não se encaixa, não combina com você, esqueça-a. O importante é reconhecer-se em frente ao espelho. Não é porque está na moda que você necessariamente tem que usar.
Quando falamos de estilo, não existe certo, nem errado. Vem de dentro de você, dos seus gostos particulares. Quando descoberto, o estilo é capaz de te dar mais confiança e te fazer ir adiante, sem medo de encarar o mundo exterior.
Não tenha medo de errar
Lembre-se sempre: seja você e divirta-se ao escolher o seu look. Não tenha medo de cometer erros. Errar faz parte do processo de aprendizado e autoconhecimento. Ao escolher o que vestir, erre e erre de novo, até que volte um sorriso seu para você mesmo. Afinal, você se veste pra você, não é mesmo?!