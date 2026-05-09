Muito antes de qualquer conselho formal sobre saúde, é no cotidiano que os filhos aprendem o que significa se cuidar. Pequenos gestos, rotinas e escolhas feitas pelas mães e também pelos pais vão moldando pouco a pouco a relação que as próximas gerações terão com o próprio corpo e bem-estar.

O autocuidado, nesse sentido, não é apenas um hábito individual - é uma herança que atravessa o tempo.

1. Cuidados com a pele desde cedo