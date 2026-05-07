Dois Córregos - Um homem de 31 anos foi atacado por um vizinho de 46 anos com golpes de facão, na noite desta quarta-feira (6), após discussão no Jardim Paulista, em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru). No momento do crime, ele estava com um sobrinho de 3 anos no colo e conseguiu impedir que a criança fosse atingida. O suspeito foi espancado por populares após o crime, recebeu atendimento médico e foi preso em flagrante.

O fato ocorreu por volta das 19h. De acordo com o registro policial, o suspeito ateou fogo em seu terreno e foi confrontado pela vítima em razão da fumaça que espalhou-se pela região, ameaçando-a. Pouco depois, quando o homem de 31 anos estava na calçada com o sobrinho, o autor chegou armado com facão e passou a desferir golpes nas costas dele. Ao tentar impedir que a criança fosse ferida, ele também foi atingido no ombro.

Após o crime, a vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa da cidade. Durante as buscas pelo agressor, uma equipe da Polícia Militar (PM) recebeu a informação de que ele havia sido espancado por desconhecidos e encontrado desacordado na rua. Socorrido por uma ambulância municipal, o homem de 46 anos também foi conduzido à Santa Casa local. Após atendimento médico, os dois envolvidos receberam alta.