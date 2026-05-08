Fiscalização-surpresa realizada nesta quinta-feira (7) pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) em farmácias municipais da região flagrou a existência de mofo, medicamentos e extintores vencidos e espaço insuficiente para o armazenamento dos remédios e insumos em três municípios. Os gestores serão notificados para que as irregularidades sejam sanadas.

Segundo o TCE, a ação teve como objetivo verificar de forma simultânea, e sem aviso prévio, as condições de gestão, armazenamento e distribuição de medicamentos em unidades de saúde e farmácias de todo o território paulista, incluindo presença de profissionais habilitados e controle de estoques.

Nesta edição, a fiscalização contou com o apoio técnico do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP). "O objetivo é garantir que as unidades cumpram as normas farmacêuticas e que o cidadão receba não apenas o remédio, mas o atendimento técnico necessário", diz o TCE em nota.