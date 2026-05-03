Bariri - No âmbito de medida cautelar ajuizada pela Promotoria de Justiça de Bariri (56 quilômetros de Bauru), o Ministério Público (MP) efetuou, nesta quinta-feira (7), a prisão temporária de três professoras investigadas por supostos episódios de violência física e psicológica praticados contra crianças em uma creche municipal. A medida foi deferida pela Vara Regional das Garantias da 3.ª Região Administrativa Judiciária, e cumprida com apoio da Polícia Militar (PM). Os nomes das professoras não foram divulgados.

As apurações tiveram início após o recebimento de informações sobre lesões recorrentes apresentadas por uma criança de 2 anos que frequenta a Creche Professora Nelly Chidid, no Jardim Panorama, além de mudanças comportamentais consideradas compatíveis com situações de sofrimento físico e emocional. "Ao longo da investigação, foram reunidos depoimentos, fotografias das marcas identificadas no corpo da vítima e imagens captadas pelo sistema de monitoramento da unidade escolar", cita o MP, por meio de nota.

Segundo o promotor Nelson Febraio, os elementos colhidos indicam, em tese, a ocorrência reiterada de agressões físicas, contenções abusivas e até estímulo à violência entre as próprias crianças, e o pedido de prisão se deu diante da gravidade dos fatos e da necessidade de se preservar provas e assegurar o regular prosseguimento das investigações. "Diligências continuam para apuração completa dos fatos, identificação de possíveis outras vítimas e adoção das providências judiciais cabíveis", pontua o órgão.