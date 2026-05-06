A ação integrada que reuniu equipes do Comando de Policiamento do Interior 4 (CPI-4), 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), Canil e helicóptero Águia da Base de Aviação da Polícia Militar (PM) de Bauru, nesta terça-feira (5), tirou de circulação da região mais de meia tonelada (558 quilos) de pasta base de cocaína, a versão mais pura e de preço mais elevado do entorpecente. O valor desta carga pode até ultrapassar R$ 20 milhões, segundo apurou o JCNET. Nesta operação em fazenda de Getulina (120 quilômetros de Bauru) também foram presas seis pessoas, sendo dois bolivianos, e apreendidos carros, um avião de pequeno porte, três fuzis e uma pistola. A quadrilha usava drone para fazer vigilância.

Conforme o JCNET noticiou, de posse de informações repassadas pelo disque-denúncia, que relataram a possível utilização de uma fazenda dotada de pista de pouso para o recebimento e distribuição de entorpecentes, a PM mobilizou equipes especializadas do 13.º Baep, com apoio do helicóptero Águia da Base de Aviação da PM de Bauru, que se dirigiram ao local indicado para averiguação dos fatos.

Quando os policiais chegaram, visualizaram um avião monomotor realizando procedimento de pouso na pista, bem como indivíduos retirando sacos característicos para o transporte de drogas da aeronave e colocando em uma caminhonete. Diante da situação, foi realizada uma tentativa de abordagem, mas os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata próxima. Um cerco policial foi realizado e cinco homens foram detidos. Um sexto suspeito foi avistado pelo helicóptero Águia deslocando-se pela mata portando uma pistola. Durante a ação, de acordo com a PM, ele teria reagido à abordagem, e acabou atingido por um disparo no ombro. Encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) da cidade, passou por procedimento cirúrgico e permanece internado.