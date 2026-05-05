Na noite desta terça-feira (5), um homem de 27 anos morreu na rua Antonio Alves, próximo ao cruzamento com a rua Marcondes Salgado, no Centro de Bauru. A suspeita é de atropelamento, mas o veículo não havia sido identificado até a publicação desta reportagem.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a vítima, que apresentava intenso sangramento, mas o óbito foi constatado ainda no local. A Polícia Militar (PM) preserva a via para a perícia e a ocorrência será apresentada no plantão policial para que a Polícia Civil apure as circunstâncias da morte.

O JCNET/Sampi acompanha o caso.