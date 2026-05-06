O uso de cabos de aço para a fixação de uma placa comercial no solo impediu que ela fosse furtada, na madrugada do último domingo (3), de um estabelecimento localizado na quadra 18 da rua Gerson França, no Jardim Estoril II, em Bauru.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), câmeras de segurança registraram o momento em que um homem chega, por volta da 1h45, e força a retirada da placa comercial do chão.
De acordo com o registro policial, o mesmo circuito de monitoramento já havia gravado a passagem do suspeito pelo endereço no mesmo dia, cerca de uma hora antes do fato.
"A ação criminosa não foi consumada devido ao fato de o cavalete estar fixado ao solo por meio de cabos de aço, o que dificultou a remoção e levou o indivíduo a desistir", diz o BO.
Apesar de o furto não ter se concretizado, o proprietário do estabelecimento relata que a placa comercial sofreu danos em sua estrutura e lona, resultando em prejuízos materiais.
Ainda conforme o registro policial, imagens e fotos da tentativa de furto poderão ser encaminhadas à Polícia Civil, mediante solicitação, para ajudar na identificação do autor do crime.