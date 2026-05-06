O uso de cabos de aço para a fixação de uma placa comercial no solo impediu que ela fosse furtada, na madrugada do último domingo (3), de um estabelecimento localizado na quadra 18 da rua Gerson França, no Jardim Estoril II, em Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), câmeras de segurança registraram o momento em que um homem chega, por volta da 1h45, e força a retirada da placa comercial do chão.

De acordo com o registro policial, o mesmo circuito de monitoramento já havia gravado a passagem do suspeito pelo endereço no mesmo dia, cerca de uma hora antes do fato.