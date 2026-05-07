Arealva - A fuga de casa de uma menina de 7 anos, em Arealva (41 quilômetros de Bauru), levou a mãe a descobrir uma sequência de supostos abusos sexuais que estariam sendo cometidos pelo seu companheiro, padrasto da criança. Na manhã desta quinta-feira (7), o homem, de 31 anos, foi preso por equipes da Polícia Civil e Polícia Militar (PM) e autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Segundo o registro policial, a menina fugiu de sua residência na quarta-feira (6), enquanto a mãe trabalhava e ela estava sob cuidados do padrasto. Na ocasião, sua irmã adolescente também não se encontrava no imóvel.

Quando a mulher chegou do trabalho e não encontrou a filha, questionou o companheiro se ele havia feito algo para que ela fugisse, mas, segundo ela, ele a teria agredido com um tapa no rosto e quebrado seu celular quando ela ameaçou ligar para a PM.