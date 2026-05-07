Arealva - A fuga de casa de uma menina de 7 anos, em Arealva (41 quilômetros de Bauru), levou a mãe a descobrir uma sequência de supostos abusos sexuais que estariam sendo cometidos pelo seu companheiro, padrasto da criança. Na manhã desta quinta-feira (7), o homem, de 31 anos, foi preso por equipes da Polícia Civil e Polícia Militar (PM) e autuado em flagrante por estupro de vulnerável.
Segundo o registro policial, a menina fugiu de sua residência na quarta-feira (6), enquanto a mãe trabalhava e ela estava sob cuidados do padrasto. Na ocasião, sua irmã adolescente também não se encontrava no imóvel.
Quando a mulher chegou do trabalho e não encontrou a filha, questionou o companheiro se ele havia feito algo para que ela fugisse, mas, segundo ela, ele a teria agredido com um tapa no rosto e quebrado seu celular quando ela ameaçou ligar para a PM.
Conforme o BO, após buscas pelo bairro, a mãe encontrou a filha escondida na casa de uma amiguinha. No trajeto para a residência, a menina disse que não havia acontecido nada.
Posteriormente, já em casa, acabou revelando, após muita insistência, que o suspeito havia passado as mãos em suas partes íntimas e que esta não seria a primeira vez que isso ocorria.
Em razão do horário, e sem celular para pedir ajuda, a mãe decidiu dormir com as filhas e pediu para que a mais velha levasse a mais nova na escola nesta quinta-feira. No retorno, as duas pararam na base da PM para relatar o que havia ocorrido.
Policiais civis e militares detiveram o suspeito na residência da família. Questionado, ele negou as acusações de abuso sexual em relação à enteada, mas admitiu a discussão com a esposa, a agressão e o dano em seu celular.
Conduzido à delegacia, foi autuado em flagrante pelo delegado Roberto Cabral Medeiros pelos crimes de estupro de vulnerável, dano e violência psicológica contra a mulher, permanecendo à disposição da Justiça. A criança foi encaminhada pelo Conselho Tutelar para a realização de exame de corpo de delito e o caso segue sob investigação.