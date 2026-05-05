Getulina - Uma ação integrada que reuniu equipes do Comando de Policiamento do Interior 4 (CPI-4), 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) e helicóptero Águia da Base de Aviação da Polícia Militar (PM) de Bauru resultou, na tarde desta terça-feira (5), na apreensão de aeronave com grande quantidade de drogas e fuzis e na prisão em flagrante de seis homens, dois de nacionalidade boliviana, em uma pista de pouso de uma fazenda em Getulina (120 quilômetros de Bauru), na região de Lins. Um dos suspeitos foi baleado na ação, mas não corre risco de morte.
De posse de informações repassadas pelo disque-denúncia, que relatavam a possível utilização de uma fazenda dotada de pista de pouso para o recebimento e distribuição de entorpecentes, a PM mobilizou equipes especializadas do 13.º Baep, com apoio do helicóptero Águia da Base de Aviação da PM de Bauru, que se dirigiram ao local indicado para averiguação dos fatos.
Quando os policiais chegaram, visualizaram um avião monomotor realizando procedimento de pouso na pista, bem como indivíduos retirando sacos característicos para o transporte de drogas da aeronave e colocando em uma caminhonete. Diante da situação, foi realizada uma tentativa de abordagem, mas os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata próxima.
Um cerco policial foi realizado e cinco homens foram detidos. Um sexto suspeito foi avistado pelo helicóptero Águia deslocando-se pela mata portando uma pistola. Durante a ação, de acordo com a PM, ele teria reagido à abordagem, e acabou atingido por um disparo no ombro. Encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) da cidade, passou por procedimento cirúrgico e permaneceu internado.
Segundo a polícia, os criminosos usavam drones para monitorar a ação. Durante a varredura no local, com o apoio da equipe de Canil do 13.º Baep, as equipes localizaram grande quantidade de entorpecentes, além de três fuzis e diversas munições. Ao todo, seis homens foram detidos, dois deles de nacionalidade boliviana. A ocorrência está em andamento e o JCNET/Sampi acompanha o caso.