05 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM AGUDOS

Morre mulher atropelada por carro durante caminhada em avenida

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Folha de Agudos
As duas mulheres foram atingidas por um veículo quando caminhavam nas proximidades de uma rotatória na avenida Richard Freudenberg
As duas mulheres foram atingidas por um veículo quando caminhavam nas proximidades de uma rotatória na avenida Richard Freudenberg

Agudos - Uma das mulheres atropeladas por um carro, na manhã desta terça-feira (5), em Agudos (13 quilômetros de Bauru), quando caminhava por uma avenida, não resistiu e morreu durante a tarde. A segunda vítima segue internada.

De acordo com informações da página Paula Franco, por razões a serem esclarecidas, as mulheres, de 82 e 84 anos, foram atingidas por um veículo quando caminhavam nas proximidades de uma rotatória na avenida Richard Freudenberg.

Elas foram socorridas por equipes de resgate, mas, à tarde, uma das vítimas, Maria da Costa Barbosa, acabou não resistindo. A identidade da segunda mulher, assim como o estado de saúde dela, não foram informados.

O caso foi registrado na Delegacia de Agudos e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. A reportagem ainda não conseguiu apurar informações sobre o condutor do carro envolvido no atropelamento.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários