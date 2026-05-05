Agudos - Uma das mulheres atropeladas por um carro, na manhã desta terça-feira (5), em Agudos (13 quilômetros de Bauru), quando caminhava por uma avenida, não resistiu e morreu durante a tarde. A segunda vítima segue internada.

De acordo com informações da página Paula Franco, por razões a serem esclarecidas, as mulheres, de 82 e 84 anos, foram atingidas por um veículo quando caminhavam nas proximidades de uma rotatória na avenida Richard Freudenberg.

Elas foram socorridas por equipes de resgate, mas, à tarde, uma das vítimas, Maria da Costa Barbosa, acabou não resistindo. A identidade da segunda mulher, assim como o estado de saúde dela, não foram informados.