O esporte como ferramenta de transformação social é a proposta do Projeto Capivarinhas Vôlei, iniciativa gratuita criada para incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes em Bauru. Com início no dia 16 de maio, o projeto oferecerá aulas de voleibol aos sábados das 8h às 12h, na quadra Paradesportiva da Avenida Nuno de Assis, quadra 5.

Coordenado pelo professor de Educação Física Bruno Meireles, o projeto busca promover valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e inclusão social, além de proporcionar um ambiente saudável e acolhedor para crianças e jovens no período em que não estão na escola.

Inicialmente, as aulas serão realizadas com todos os participantes juntos, permitindo que adolescentes e familiares conheçam melhor o projeto, a metodologia de ensino e a equipe responsável. Neste primeiro momento, as atividades terão foco na introdução ao voleibol e na integração dos alunos. Após o período de adaptação, os treinos serão divididos por gênero: das 8h às 10h para meninas e das 10h às 12h para meninos.