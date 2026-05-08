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VAGAS LIMITADAS

Projeto social oferece aulas gratuitas de vôlei em Bauru

Por Julia Savian - Estágio sob supervisão | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Prefeitura de Bauru
As aulas ocorrerão na quadra Paradesportiva na quadra 5 da Avenida Nuno de Assis.
As aulas ocorrerão na quadra Paradesportiva na quadra 5 da Avenida Nuno de Assis.

O esporte como ferramenta de transformação social é a proposta do Projeto Capivarinhas Vôlei, iniciativa gratuita criada para incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes em Bauru. Com início no dia 16 de maio, o projeto oferecerá aulas de voleibol aos sábados das 8h às 12h, na quadra Paradesportiva da Avenida Nuno de Assis, quadra 5.

Coordenado pelo professor de Educação Física Bruno Meireles, o projeto busca promover valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e inclusão social, além de proporcionar um ambiente saudável e acolhedor para crianças e jovens no período em que não estão na escola.

Inicialmente, as aulas serão realizadas com todos os participantes juntos, permitindo que adolescentes e familiares conheçam melhor o projeto, a metodologia de ensino e a equipe responsável. Neste primeiro momento, as atividades terão foco na introdução ao voleibol e na integração dos alunos. Após o período de adaptação, os treinos serão divididos por gênero: das 8h às 10h para meninas e das 10h às 12h para meninos.

Além do aprendizado esportivo, o projeto também pretende estimular a convivência social e afastar adolescentes de situações de vulnerabilidade, do excesso de tempo na internet e de influências negativas.

“Hoje muitos jovens perderam o interesse pelas práticas esportivas e pelas atividades presenciais. O projeto busca resgatar essa cultura do esporte, da amizade e da ocupação saudável do tempo livre”, destaca Bruno Meireles.

O Projeto Capivarinhas Vôlei conta com apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, responsável pela disponibilização da quadra esportiva onde ocorrerão as atividades.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio de um formulário online até o dia 14/05. Link do formulário https://forms.gle/K7FW98hWDsVKbpSm8

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