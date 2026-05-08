O esporte como ferramenta de transformação social é a proposta do Projeto Capivarinhas Vôlei, iniciativa gratuita criada para incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes em Bauru. Com início no dia 16 de maio, o projeto oferecerá aulas de voleibol aos sábados das 8h às 12h, na quadra Paradesportiva da Avenida Nuno de Assis, quadra 5.
Coordenado pelo professor de Educação Física Bruno Meireles, o projeto busca promover valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e inclusão social, além de proporcionar um ambiente saudável e acolhedor para crianças e jovens no período em que não estão na escola.
Inicialmente, as aulas serão realizadas com todos os participantes juntos, permitindo que adolescentes e familiares conheçam melhor o projeto, a metodologia de ensino e a equipe responsável. Neste primeiro momento, as atividades terão foco na introdução ao voleibol e na integração dos alunos. Após o período de adaptação, os treinos serão divididos por gênero: das 8h às 10h para meninas e das 10h às 12h para meninos.
Além do aprendizado esportivo, o projeto também pretende estimular a convivência social e afastar adolescentes de situações de vulnerabilidade, do excesso de tempo na internet e de influências negativas.
“Hoje muitos jovens perderam o interesse pelas práticas esportivas e pelas atividades presenciais. O projeto busca resgatar essa cultura do esporte, da amizade e da ocupação saudável do tempo livre”, destaca Bruno Meireles.
O Projeto Capivarinhas Vôlei conta com apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, responsável pela disponibilização da quadra esportiva onde ocorrerão as atividades.
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio de um formulário online até o dia 14/05. Link do formulário https://forms.gle/K7FW98hWDsVKbpSm8