O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) manteve a extinção da ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm) contra a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), que questionava a nomeação da então secretária municipal de Assistência Social, Lucia de Fátima Silva Rosim, mãe da chefe do Executivo municipal. A decisão foi tomada por unanimidade pela 9ª Câmara de Direito Público do TJ-SP, em sessão virtual realizada no último dia 27 de abril. O relator do caso, desembargador Carlos Eduardo Pachi, negou provimento ao recurso apresentado pelo sindicato e manteve a sentença de primeira instância que havia extinguido o processo sem análise do mérito.

Na ação, o Sinserm alegava ilegalidade na nomeação da secretária municipal por suposta prática de nepotismo e sustentava que a escolha violaria a Lei Municipal nº 4.411/99, além de representar lesão ao erário público. A entidade sindical defendia ainda possuir legitimidade para propor ação civil pública em defesa dos interesses da categoria e do patrimônio público. Ao analisar o recurso, porém, o TJ-SP entendeu que o sindicato não possui legitimidade ativa para questionar judicialmente atos administrativos dessa natureza, por ausência de “pertinência temática” entre os objetivos institucionais da entidade e o conteúdo da ação proposta.

Segundo o acórdão, o estatuto do Sinserm prevê a defesa dos direitos e interesses dos servidores públicos municipais em questões relacionadas à categoria profissional, mas o caso discutido trata do controle de legalidade de ato administrativo e da proteção genérica ao patrimônio público, o que extrapolaria a atuação sindical. “O objeto da presente ação civil pública extrapola o limite de atuação sindical, pois visa ao controle de legalidade de atos administrativos voltados à nomeação de Secretária Municipal da Assistência Social e de suposta proteção do erário municipal”, destacou o relator no voto.