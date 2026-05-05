Um homem que fugia de agiotas invadiu no início da tarde desta terça-feira (5) a Escola Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, na Vila Ipiranga, em Bauru, causando pânico entre funcionários, que tiveram que se trancar com os alunos dentro das salas. A Polícia Militar (PM) foi acionada e a situação foi rapidamente controlada.
Conforme apurado pela reportagem, o homem estaria passando por atendimento médico na UPA Ipiranga e, inicialmente, teria tentado se esconder das pessoas que o perseguiam na unidade de saúde. Sem sucesso, deixou a UPA às pressas e pulou na Emei para buscar abrigo. Quando os funcionários viram o desconhecido no interior da unidade de ensino, sem saber o que estava de fato acontecendo, entraram em desespero e se abrigaram com os alunos dentro das salas. A Polícia Militar (PM) foi acionada e viaturas cercaram a escola.
Quando os policiais militares chegaram, os supostos agiotas não estavam mais no local. O homem que invadiu a Emei foi abordado, ouvido e posteriormente liberado. Ninguém ficou ferido durante a ação e um boletim de ocorrência (BO) foi registrado pela PM.
Prefeitura
Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que, na tarde desta terça-feira, a Emei Chapeuzinho Vermelho registrou uma ocorrência pontual e atípica, alheia ao ambiente escolar, quando um jovem adentrou a unidade. "Assim que a situação foi identificada, a equipe escolar agiu de forma imediata, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança da rede municipal, conduzindo todas as crianças para um espaço protegido e seguro, que foi devidamente isolado", explica.
"A Polícia Militar foi acionada prontamente e chegou em poucos minutos, realizando o controle da ocorrência e a condução do indivíduo. A situação foi rapidamente normalizada, sem qualquer dano físico às crianças ou aos profissionais da unidade", acrescenta.
O Executivo ressaltou, na nota, "a atuação exemplar da diretora, professoras e demais servidores da escola, que demonstraram preparo, equilíbrio e responsabilidade, garantindo a segurança e o acolhimento dos alunos em todos os momentos".
"A administração reforça que a rede municipal de ensino segue protocolos rigorosos de segurança e que todas as medidas foram devidamente adotadas, tratando-se de um caso isolado, já solucionado", afirma.