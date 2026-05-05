Um homem que fugia de agiotas invadiu no início da tarde desta terça-feira (5) a Escola Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, na Vila Ipiranga, em Bauru, causando pânico entre funcionários, que tiveram que se trancar com os alunos dentro das salas. A Polícia Militar (PM) foi acionada e a situação foi rapidamente controlada.

Conforme apurado pela reportagem, o homem estaria passando por atendimento médico na UPA Ipiranga e, inicialmente, teria tentado se esconder das pessoas que o perseguiam na unidade de saúde. Sem sucesso, deixou a UPA às pressas e pulou na Emei para buscar abrigo. Quando os funcionários viram o desconhecido no interior da unidade de ensino, sem saber o que estava de fato acontecendo, entraram em desespero e se abrigaram com os alunos dentro das salas. A Polícia Militar (PM) foi acionada e viaturas cercaram a escola.

Quando os policiais militares chegaram, os supostos agiotas não estavam mais no local. O homem que invadiu a Emei foi abordado, ouvido e posteriormente liberado. Ninguém ficou ferido durante a ação e um boletim de ocorrência (BO) foi registrado pela PM.

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