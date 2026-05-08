A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza uma ação em comemoração ao Dia das Mães no Horto Florestal neste sábado (9), das 8h às 11h, com entrada gratuita e aberta para toda a população. No evento, serão distribuídos brindes às mães que visitarem o Centro de Educação Ambiental do Horto Florestal de Bauru.

As trilhas internas estarão abertas neste sábado, das 8h às 11h. Já a área de lazer externa abre todos os dias, das 7h às 17h. O Horto Florestal fica na avenida Rodrigues Alves, quarteirão 38. O espaço atua na preservação ambiental, sendo uma opção de lazer e contato com a natureza.