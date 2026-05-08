O Departamento de Água e Esgoto (DAE) realiza, neste sábado (9), a substituição de 40 metros da rede de água na quadra 16 da Rua Afonso Pena, no Jardim Bela Vista. A intervenção visa solucionar problemas de baixa pressão e obstruções na tubulação antiga de ferro, que será trocada por PVC.

Para viabilizar o serviço, o fornecimento de água será temporariamente suspenso nos bairros Jardim Bela Vista, Parque União e adjacências. Os trabalhos iniciam pela manhã, com previsão de conclusão no final da tarde e normalização gradativa do sistema de abastecimento em seguida.

O DAE recomenda o uso consciente da água e disponibiliza o telefone 0800 771 0195 para atendimentos emergenciais.