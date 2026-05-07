O Ministério Público notificou a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) para que apresente, no prazo de 15 dias, quais medidas pretende adotar diante de denúncias de supostas irregularidades apontadas no processo de eleição da presidência da autarquia. A representação foi protocolada pelo conselheiro Diego Bueno dos Santos e encaminhada ao promotor do Patrimônio Púboico Fernando Massele Helene. O documento também foi enviado à prefeita Suéllen Rosim (PSD).

Segundo o Ministério Público, a Funprev tem permitido, ao longo dos anos, que conselheiros indicados pelo Executivo participem da votação para escolha do presidente da fundação. A prática, porém, contraria o artigo 29 da Lei Municipal nº 4.830/2002, que estabelece que a eleição é uma prerrogativa exclusiva dos membros eleitos do Conselho Curador.

No documento, o promotor aponta que a fundação sustenta a manutenção do modelo atual com base em um suposto costume administrativo e na ideia de paridade entre conselheiros eleitos e indicados. Entretanto, o entendimento preliminar do Ministério Público é de que o costume não pode se sobrepor ao texto expresso da legislação municipal. Fernando Massele Helene ressalta ainda que, no âmbito do direito público, práticas administrativas não têm força para revogar ou flexibilizar normas legais, sobretudo quando a lei estabelece critérios objetivos para diferenciar funções e atribuições entre conselheiros eleitos e nomeados.