Nesta quinta-feira (7), iniciou-se mais uma etapa das obras de contenção de rachaduras estruturais do viaduto João Simonetti, que liga o Centro ao Jardim Bela Vista, por meio da rua Treze de Maio, além de contar com uma importante alça de acesso à avenida Nuno de Assis, fechada desde 2019. O trânsito foi totalmente interditado para veículos e pedestres em ambos os sentidos. O JCNET esteve no local e acompanhou as obras (veja no vídeo). A área está devidamente sinalizada, com trânsito bastante tranquilo no período da manhã, e recebeu equipes do Grupo de Operação de Trânsito (GOT) da Emdurb.
A recuperação tem como objetivo dar mais segurança aos usuários do viaduto e permitirá, após o encerramento das obras, a liberação da alça de acesso para a avenida Nuno de Assis, interditada por intervenção do Ministério Público há sete anos.
VEJA ROTAS
Com a interdição total do viaduto João Simonetti, no período de 7 a 14 de maio, a Emdurb realizará desvios no trânsito.
- No sentido do Centro para o Jardim Bela Vista, o desvio poderá ser realizado pela rua Primeiro de Agosto, seguindo pela rua Azarias Leite por meio do viaduto Juscelino Kubitschek
- No sentido do Centro para a avenida Nuno de Assis, sentido Terminal Rodoviário ou rodovia Marechal Rondon, o desvio será pela rua Ezequiel Ramos, seguindo pela rua Araújo Leite ou avenida Nuno de Assis
- No sentido Jardim Bela Vista para o Centro, o desvio será pelas ruas Miguel Buso, seguindo pela avenida Nuno de Assis até a Praça Alemanha e pelo viaduto Juscelino Kubitschek (rua Azarias Leite), sentido Centro.
Os locais estarão sinalizados pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT). A Emdurb pede atenção aos motoristas.
As rotas alternativas entre o Jardim Bela Vista e o Centro, nos dois sentidos, são o viaduto JK, o acesso pelas ruas Alto Purus e Inconfidência, o acesso pelas ruas Alves Seabra/Boa Esperança e Araújo Leite, e ainda a avenida Nações Unidas Norte.