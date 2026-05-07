Nesta quinta-feira (7), iniciou-se mais uma etapa das obras de contenção de rachaduras estruturais do viaduto João Simonetti, que liga o Centro ao Jardim Bela Vista, por meio da rua Treze de Maio, além de contar com uma importante alça de acesso à avenida Nuno de Assis, fechada desde 2019. O trânsito foi totalmente interditado para veículos e pedestres em ambos os sentidos. O JCNET esteve no local e acompanhou as obras (veja no vídeo). A área está devidamente sinalizada, com trânsito bastante tranquilo no período da manhã, e recebeu equipes do Grupo de Operação de Trânsito (GOT) da Emdurb.

A recuperação tem como objetivo dar mais segurança aos usuários do viaduto e permitirá, após o encerramento das obras, a liberação da alça de acesso para a avenida Nuno de Assis, interditada por intervenção do Ministério Público há sete anos.

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