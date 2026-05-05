05 de maio de 2026
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FORA DAS RUAS

Foragido por homicídio é preso pelo Baep em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ilustração feita a partir de IA
Abordagem foi feita em via pública na região do bairro Bela Vista
Abordagem foi feita em via pública na região do bairro Bela Vista

Um homem que estava foragido e era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi localizado e preso pelo 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na noite desta segunda-feira (4), após abordagem em via pública na região do bairro Bela Vista. Informações sobre a data e a cidade onde ocorreu o assassinato não foram divulgadas.

Segundo a corporação, os policiais militares visualizaram o indivíduo em atitude suspeita e resolveram se aproximar e averiguar a conduta e a documentação. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, contudo, após consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência do mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e conduzido à Central de Polícia Judiciária de Bauru/SP, onde teve o cumprimento do mandado judicial formalizado, permanecendo preso, à disposição da Justiça.

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