Um homem que estava foragido e era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi localizado e preso pelo 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na noite desta segunda-feira (4), após abordagem em via pública na região do bairro Bela Vista. Informações sobre a data e a cidade onde ocorreu o assassinato não foram divulgadas.

Segundo a corporação, os policiais militares visualizaram o indivíduo em atitude suspeita e resolveram se aproximar e averiguar a conduta e a documentação. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, contudo, após consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência do mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e conduzido à Central de Polícia Judiciária de Bauru/SP, onde teve o cumprimento do mandado judicial formalizado, permanecendo preso, à disposição da Justiça.