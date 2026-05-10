Após sete anos de interdição da alça de acesso do viaduto João Simonetti, que liga a rua Treze de Maio à avenida Nuno de Assis, no Centro de Bauru, a partir desta quinta-feira (7) até 14 de maio, o elevado estará totalmente bloqueado, em ambos os sentidos, para o trânsito de veículos e pedestres. O JCNET esteve no local e acompanhou as obras (veja no vídeo). A área está devidamente sinalizada e recebeu equipes do Grupo de Operação de Trânsito (GOT) da Emdurb. Mas por qual motivo essa interdição completa é necessária? Trata-se de obras complementares para atender a exigências do Ministério Público, que constatou, em 2019, rachaduras na estrutura. A previsão era de conclusão em fevereiro, o que não ocorreu.

Conforme o JC vem acompanhado o caso, o problema do viaduto João Simonetti é antigo e envolveu discussões até mesmo com representantes do Ministério Público e da Câmara Municipal nos últimos anos. Diversos laudos sobre as condições da estrutura também foram elaborados. O tráfego ficou interrompido durante quase um ano, em 2019, até a prefeitura fazer um escoramento paliativo do dispositivo com toras de eucalipto, em setembro de 2020. O trânsito foi liberado no local, mas voltou a ser fechado em julho de 2021 para evitar que os problemas já detectados se agravassem. Na ocasião, a Secretaria de Obras decidiu que o funcionamento do acesso só seria retomado após sua completa adequação.

Conforme a reportagem já noticiou, em julho de 2025 houve a notificação de adjudicação e homologação da empresa vencedora da licitação realizada para viabilizar a execução da obra, conforme consta no Diário Oficial do Município de 17 de julho de 2025. Sediada no Rio de Janeiro, a Engrest Engenharia de Recuperação Estrutural Ltda. foi contratada para elaborar dois projetos executivos e executar a reabilitação estrutural do dispositivo por R$ 6.347.158,12. Segundo o que divulgou a Secretaria Municipal de Obras à época, a empresa apresentou o menor preço entre as proponentes e atendeu a todas as exigências previstas no edital. A previsão municipal, no entanto, era de que a reforma fosse concluída em fevereiro de 2026, mas a obra está atrasada.