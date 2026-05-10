Com o objetivo de impulsionar as vendas e o faturamento dos pequenos negócios da alimentação, o Sebrae-SP, realiza no dia 11 de maio um encontro estratégico voltado aos empreendedores do setor gastronômico. O evento em formato de bate-papo compartilha “Estratégias de sucesso para turbinar vendas na gastronomia” e apresenta o programa "Prepara Gastronomia" do Sebrae-SP, voltado à qualificação e ao fortalecimento dos negócios, e tem como ideia central mostrar que, com um planejamento estratégico sólido, os estabelecimentos podem se preparar para o aumento exponencial de clientes. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/rHrpWCJ8e2 .
A ação especial, que ocorrerá no escritório regional do Sebrae-SP em Bauru, contará ainda com uma roda de conversa exclusiva com os vencedores do Circuito Impera 2025. A proposta é inspirar e conectar os participantes a trajetórias reais de sucesso, compartilhando experiências práticas sobre gestão eficiente, inovação e estratégias direcionadas para impulsionar as vendas.
Durante o bate-papo, os empresários premiados vão revelar os bastidores de suas jornadas empreendedoras. O público poderá aprender sobre os desafios enfrentados e as táticas adotadas para lidar com o aumento repentino da demanda, além de dicas sobre organização de equipe, escolha de pratos e a construção de narrativas que conectam os consumidores às marcas. Também serão apresentados os resultados alcançados pelos vencedores e dicas valiosas para quem deseja se destacar em eventos gastronômicos sazonais.
Ao final da programação, os empreendedores poderão esclarecer dúvidas diretamente com os premiados além de conhecer oportunidades de capacitação, incluindo a inscrição no programa “Prepara Gastronomia”, iniciativa do Sebrae-SP voltada a MEIs, micro e pequenas empresas do setor de alimentação fora do lar (food service). O programa oferece uma abordagem integrada, com foco no planejamento estratégico e financeiro, na otimização de processos e da produtividade, além do fortalecimento da gestão de pessoas e da qualidade no atendimento ao cliente.
O encontro também representa uma oportunidade estratégica para os empreendedores conhecerem o Circuito Impera e a visibilidade que o evento gastronômico gera para os negócios. A iniciativa impulsiona o aumento das vendas e do faturamento, consolidando-se como o maior projeto do segmento no interior de São Paulo. Os resultados da edição de 2025 reforçam esse potencial: em apenas 35 dias, foram comercializados mais de 40 mil pratos, gerando um faturamento direto superior a R$ 1,5 milhão para os estabelecimentos participantes.
A iniciativa é uma realização do Sebrae-SP em parceria com o Social Bauru, com apoio de importantes instituições como SENAI, SENAC, Sincomércio e ACIB Bauru, proporcionando também um excelente momento de networking. O credenciamento para o evento terá início às 18h30, no escritório regional do Sebrae-SP em Bauru, localizado na Avenida Duque de Caxias, 16-82, na Vila Cardia.