Com o objetivo de impulsionar as vendas e o faturamento dos pequenos negócios da alimentação, o Sebrae-SP, realiza no dia 11 de maio um encontro estratégico voltado aos empreendedores do setor gastronômico. O evento em formato de bate-papo compartilha “Estratégias de sucesso para turbinar vendas na gastronomia” e apresenta o programa "Prepara Gastronomia" do Sebrae-SP, voltado à qualificação e ao fortalecimento dos negócios, e tem como ideia central mostrar que, com um planejamento estratégico sólido, os estabelecimentos podem se preparar para o aumento exponencial de clientes. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/rHrpWCJ8e2 .

A ação especial, que ocorrerá no escritório regional do Sebrae-SP em Bauru, contará ainda com uma roda de conversa exclusiva com os vencedores do Circuito Impera 2025. A proposta é inspirar e conectar os participantes a trajetórias reais de sucesso, compartilhando experiências práticas sobre gestão eficiente, inovação e estratégias direcionadas para impulsionar as vendas.

Durante o bate-papo, os empresários premiados vão revelar os bastidores de suas jornadas empreendedoras. O público poderá aprender sobre os desafios enfrentados e as táticas adotadas para lidar com o aumento repentino da demanda, além de dicas sobre organização de equipe, escolha de pratos e a construção de narrativas que conectam os consumidores às marcas. Também serão apresentados os resultados alcançados pelos vencedores e dicas valiosas para quem deseja se destacar em eventos gastronômicos sazonais.