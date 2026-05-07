Imagine esperar oito dias por uma vaga de internação. Essa é a realidade dos pacientes internados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no Pronto-Socorro Central (PSC), em Bauru, nesta quinta-feira (7). Em um vídeo recebido pela reportagem do JCNET, é possível ver os corredores do PSC cheios de macas com pacientes aguardando vaga para internação. De acordo com a relação de pessoas à espera no site da Prefeitura de Bauru, a fila nesta quinta-feira está em 77 pacientes (a maioria idosos), sendo sete para UTI. O número chegou a 83 nesta quarta-feira (6).

O Departamento Regional de Saúde (DRS) de Bauru, órgão da Secretaria de Estado da Saúde, é O responsável pelo gerenciamento das vagas hospitalares. Questionado sobre a demora na liberação dos leitos, informou em nota que “acompanha continuamente as demandas por leitos na região. Além disso, os hospitais são referência para os 68 municípios abrangidos, com atendimentos definidos seguindo critérios clínicos e de prioridade de cada caso”. Ainda segundo a nota, “desde o feriado de 1 de Maio, houve aumento significativo nos casos de urgência ortopédica. Desde então, o Hospital de Base (HB) já realizou mais de 48 atendimentos na especialidade nos últimos dois dias”.

O aumento da demanda também foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. “O cenário é resultado de fatores como o crescimento da procura por atendimentos, o que tem refletido também nos leitos de internação. A administração municipal acompanha a situação junto ao Governo do Estado, responsável pela regulação das vagas hospitalares estaduais, e mantém diálogo permanente para intensificar as ações conjuntas e agilizar o fluxo de internações”, informou.