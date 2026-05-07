Piratininga - O prefeito de Piratininga (13 quilômetros de Bauru), Sandro Bola, esteve nesta quarta-feira (6) em São Paulo, onde cumpriu duas agendas voltadas ao desenvolvimento do município. Durante a visita, foram protocolados projetos e acompanhados processos importantes que visam melhorias na infraestrutura e no turismo local.

A primeira agenda foi na Secretaria de Turismo, onde o prefeito formalizou dois projetos junto ao Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos) e ao Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) com o objetivo de viabilizar investimentos e obras na cidade.

Na sequência, Sandro Bola participou de compromisso na Artesp, onde tratou do andamento de dois processos considerados estratégicos para o município - o projeto de construção de uma rotatória que dará acesso ao futuro mercadão gourmet, além das tratativas envolvendo a estrada municipal que liga Piratininga a Bauru, a PTG 020.