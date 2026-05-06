Itapuí - Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por policiais civis, com apoio de policiais militares, na tarde desta terça-feira (5), em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), quando entregava canetas emagrecedoras irregulares nas imediações de uma academia. A ocorrência foi registrada com base no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação, adulteração ou comercialização irregular de produtos terapêuticos, pelo fato de o medicamento não possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo o boletim de ocorrência (BO), policiais civis receberam denúncias anônimas informando que frequentadores de uma academia da cidade teriam ouvido um homem negociando por telefone a entrega de “TG”, identificado posteriormente como Tirzepatida, medicamento usado para emagrecimento e tratamento de diabetes. A entrega seria feita por uma pessoa de Jaú e teria sido combinada para ocorrer por volta das 13h.

Após o início das diligências, os investigadores passaram a monitorar as proximidades da academia, quando perceberam a chegada de uma motocicleta branca conduzida por um homem uniformizado com roupas de uma empresa de gás de Jaú. O suspeito permaneceu parado em frente ao estabelecimento aguardando contato com possíveis compradores. Diante da suspeita, a Polícia Militar (PM) foi acionada para realizar a abordagem.