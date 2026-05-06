Iacanga - Após monitoramento feito pela Polícia Civil de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) indicar uma movimentação intensa de venda de drogas em uma casa na Vila Águas Claras, nesta terça-feira (5), um homem de 50 anos foi preso em flagrante com porções de crack e R$ 64. Nesta quarta-feira (6), ele teve prisão preventiva decretada na audiência de custódia.

Investigações realizadas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) e pelo Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Iacanga, sob o comando do delegado Roberto Cabral Medeiros, inclusive com gravações, apuraram que o suspeito, que já tinha passagens por tráfico, estaria comercializando drogas em sua residência, próxima a unidades de ensino infantis.

Nesta terça, policiais civis cumpriram mandado de busca judicial no endereço e apreenderam dinheiro e sete pedras de crack, além do aparelho celular do investigado, que continha mensagens indicando o comércio ilegal. Ele alegou que era usuário de crack e que havia comprado a droga em Bauru, mas acabou autuado em flagrante e teve a prisão mantida pela Justiça.