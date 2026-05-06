Botucatu - Um idoso de 87 anos ficou gravemente ferido, na manhã desta quarta-feira (6), após ser atingido por uma motocicleta na rua Curuzu, na região central de Botucatu (100 quilômetros de Bauru).
De acordo com o registro policial, a vítima estava atravessando a via quando, por razões a serem apuradas, foi atropelado pela moto, uma Honda CG 160 Fan conduzida por um homem de 31 anos.
O idoso estava acompanhado da esposa, que não foi atingida. Ele foi socorrido inconsciente por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com sangramento na região da cabeça.
Levado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), permaneceu internado em estado grave. A Polícia Científica realizou perícia e as circunstâncias do acidente serão investigadas.