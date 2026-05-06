Botucatu - Um idoso de 87 anos ficou gravemente ferido, na manhã desta quarta-feira (6), após ser atingido por uma motocicleta na rua Curuzu, na região central de Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, a vítima estava atravessando a via quando, por razões a serem apuradas, foi atropelado pela moto, uma Honda CG 160 Fan conduzida por um homem de 31 anos.

O idoso estava acompanhado da esposa, que não foi atingida. Ele foi socorrido inconsciente por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com sangramento na região da cabeça.