Botucatu - A Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) inaugurou, nesta terça-feira (5), a Central de Custódia do município. A nova estrutura irá concentrar a apresentação de presos que passarão por audiência de custódia e aguardarão no local deliberações do Judiciário, sendo posteriormente encaminhados ao sistema prisional ou colocados em liberdade, conforme a decisão judicial.

Com a implementação da Central de Custódia, a Cadeia Pública de Itatinga fica desativada para essa finalidade (audiência de custódia), permitindo reorganização do fluxo de custodiados na região de Botucatu.

"A medida representa avanço na gestão da segurança pública ao proporcionar maior eficiência operacional, melhor aproveitamento do efetivo policial e significativa otimização da logística", cita nota da Seccional.