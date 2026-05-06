06 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EVITA DESLOCAMENTOS

Botucatu ganha Central de Custódia para presos antes da audiência

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
Presos aguardarão no local deliberações do Judiciário, sendo posteriormente encaminhados ao sistema prisional ou colocados em liberdade, conforme a decisão judicial
Presos aguardarão no local deliberações do Judiciário, sendo posteriormente encaminhados ao sistema prisional ou colocados em liberdade, conforme a decisão judicial

Botucatu - A Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) inaugurou, nesta terça-feira (5), a Central de Custódia do município. A nova estrutura irá concentrar a apresentação de presos que passarão por audiência de custódia e aguardarão no local deliberações do Judiciário, sendo posteriormente encaminhados ao sistema prisional ou colocados em liberdade, conforme a decisão judicial.

Com a implementação da Central de Custódia, a Cadeia Pública de Itatinga fica desativada para essa finalidade (audiência de custódia), permitindo reorganização do fluxo de custodiados na região de Botucatu.

"A medida representa avanço na gestão da segurança pública ao proporcionar maior eficiência operacional, melhor aproveitamento do efetivo policial e significativa otimização da logística", cita nota da Seccional.

"Além de reduzir deslocamentos desnecessários de equipes e viaturas, a centralização do serviço em Botucatu também contribui para a racionalização de recursos, gerando economia aos cofres públicos e garantindo maior agilidade e segurança nos procedimentos relacionados à custódia de presos".

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários