A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) realiza, em Bauru, nesta sexta-feira (8), um happy hour especial em comemoração ao Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (10). O evento é voltado a engenheiras, arquitetas, agrônomas e convidadas.

A programação acontece a partir das 19h, na sede da Assenag, na rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, 1-15, Jardim America. A festa contará com um cardápio diferenciado: um festival de pizzas preparado especialmente para a ocasião.

O valor individual para participação é de R$ 40, com bebidas cobradas à parte. As vagas são limitadas, e os interessados devem confirmar presença até quinta-feira (7) pelo WhatsApp (14) 99114-1710.