06 de maio de 2026
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EM UM CONDOMÍNIO

Polícia Civil de Botucatu prende 7 suspeitos de roubos na região

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Com os sete suspeitos, foram apreendidos armas, munições, veículos e diversos objetos de origem criminosa
Com os sete suspeitos, foram apreendidos armas, munições, veículos e diversos objetos de origem criminosa

Botucatu - A Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com apoio operacional do Grupo de Operações Especiais (GOE) da cidade, prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (5), sete homens suspeitos de envolvimento em roubos na região e apreendeu armas, veículos e diversos objetos de origem criminosa.

A operação teve início a partir de informações compartilhadas entre unidades especializadas da Polícia Civil indicando que um grupo envolvido em roubos a residências na região estaria utilizando um veículo localizado em um condomínio residencial de Botucatu.

Durante a diligência, policiais civis localizaram o imóvel utilizado pelos suspeitos e realizaram a abordagem. No local, alguns integrantes do grupo tentaram fugir e ofereceram resistência, sendo contidos pelas equipes com o uso moderado e proporcional da força.

Dentro da casa e em veículos vinculados ao grupo, foram apreendidos uma arma de fogo com numeração suprimida e munições; veículos produtos de crime, alguns com sinais identificadores adulterados; celulares; joias; roupas; ferramentas e outros produtos.

Parte dos itens foi reconhecida por vítimas de Lins, São Manuel, Cafelândia e Areiópolis. Entre os crimes apurados, estão associação criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Todos os detidos foram encaminhados à DIG de Botucatu e autuados em flagrante, ficando à disposição da Justiça. "As investigações prosseguem para aprofundamento das responsabilidades e eventual ligação dos presos com outros crimes", informa a Polícia Civil em nota.

"A Polícia Civil destaca a atuação integrada e estratégica da DIG e do GOE de Botucatu, bem como a importância do trabalho de inteligência e da cooperação entre unidades especializadas no enfrentamento ao crime organizado e aos crimes patrimoniais na região".

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