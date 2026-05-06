Botucatu - A Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com apoio operacional do Grupo de Operações Especiais (GOE) da cidade, prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (5), sete homens suspeitos de envolvimento em roubos na região e apreendeu armas, veículos e diversos objetos de origem criminosa.

A operação teve início a partir de informações compartilhadas entre unidades especializadas da Polícia Civil indicando que um grupo envolvido em roubos a residências na região estaria utilizando um veículo localizado em um condomínio residencial de Botucatu.

Durante a diligência, policiais civis localizaram o imóvel utilizado pelos suspeitos e realizaram a abordagem. No local, alguns integrantes do grupo tentaram fugir e ofereceram resistência, sendo contidos pelas equipes com o uso moderado e proporcional da força.