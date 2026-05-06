A literatura de cordel é patrimônio cultural imaterial brasileiro e também é a paixão do bauruense Pedro Popoff, mais conhecido como Pedro do Cordel, que desde os 8 anos de idade dedica seu tempo para divulgá-la. Dessa vez, Pedro vai a campo com seu novo projeto, o EnCanta Cordel na Estrada. O projeto traz um novo formato de execução, passando dois dias em cada cidade contemplada.

Nesta sexta feira (8), Pedro realizará duas palestras para a rede pública de ensino em seu projeto Brincando de Cordel. No sábado (9), o projeto retorna, trazendo um ônibus equipado com uma Cordelteca Móvel aberta ao público, oficinas de cordel, feira e o show com abertura de Levi Ramiro. “É um novo formato de show, uma banda totalmente nova, com um repertório novo. Uma retrospectiva musical e ao mesmo tempo uma viagem através do som”, diz Pedro sobre sua nova fase musical.

O evento também conta com a parceria com o Instituto Mondelli de Odontologia que, além de disponibilizar o ônibus para montagem da biblioteca, também realizará o cadastramento para a realização de exames gratuitos para a população.