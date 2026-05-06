Bauru e região vão receber R$ 45,7 milhões em novas obras viárias do programa SP Pra Toda Obra. Os recursos serão aplicados em 7 cidades, com intervenções em rodovias concedidas e estradas estaduais e vicinais administradas pelo DER-SP. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante balanço realizado nesta terça-feira (5) no Palácio dos Bandeirantes, data em que o SP Pra Toda Obra completou um ano.
O novo pacote estadual de R$ 2 bilhões eleva para R$ 144,6 bilhões o total de investimentos públicos e privados do programa, que já soma 4,3 mil obras em todo o estado de São Paulo. O valor total do programa na região de Bauru alcança R$5,1 bilhões e 280 obras. Na região de Bauru, o pacote inclui R$ 18 milhões em obras em rodovias concedidas e R$ 27,7 milhões em vias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP).
Os recursos do novo pacote atendem 7 municípios da região de Bauru. Confira as obras autorizadas em cada frente de investimento:
Promissão — recapeamento na SPA 460/300 (concessionária ViaRondon) — R$ 9,3 milhões
Bauru — recapeamento na SP 300 (concessionária ViaRondon) — R$ 4,6 milhões
Avaí, Bauru — recapeamento na SP 300 (concessionária ViaRondon) — R$ 4,1 milhões
Balbinos, Uru, Pirajuí — (DER) pavimentação na estrada vicinal BBN-342 e URU-050 — R$ 24 milhões
Lençóis Paulista — (DER) implantação de dispositivo de acesso na rodovia estadual SP 261 — R$ 3,7 milhões
Recapeamento e linha de crédito
O pacote anunciado nesta terça-feira inclui R$ 200 milhões disponibilizados pela Desenvolve SP por meio da Linha Emergencial de Recape, novo crédito oferecido pela agência de fomento estadual. O financiamento é voltado a municípios que precisam recuperar ruas e avenidas danificadas, especialmente após o período de chuvas. As prefeituras terão condições facilitadas de financiamento, com prazo de até 72 meses, carência de até 12 meses e suporte técnico especializado para estruturação dos projetos até a liberação dos recursos.
Outros R$ 200 milhões serão aplicados diretamente pelo Governo do Estado no recapeamento de estradas, via convênios com 16 cidades na Grande São Paulo, no Vale do Ribeira e na região administrativa de Presidente Prudente.
Segundo o governo, o SP Pra Toda Obra é o maior programa de infraestrutura viária da história do Estado e registrou em seu primeiro ano R$ 144,6 bilhões em investimentos públicos e privados. São 61,8 mil quilômetros de rodovias, o equivalente a uma volta e meia na Terra. Em um ano, o total de intervenções alcançou 4.300 obras públicas e privadas. O programa abrange projetos até 2055, consolidando ações estratégicas de política de Estado em longo prazo.
"O avanço vem acompanhado de importantes marcos para a mobilidade em São Paulo, como a primeira etapa do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, obra retomada nesta gestão após seis anos de paralisação, e novas concessões, como a Rota Mogiana e o Lote Novo Litoral. Outro grande projeto incorporado ao SP Pra Toda Obra é o Túnel Santos-Guarujá, obra aguardada há mais de 100 anos pelos moradores da Baixada Santista que finalmente vai sair do papel, com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões", informa o Palácio dos Bandeirantes.
Entre as obras, há iniciativas do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) e das concessionárias reguladas pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). O programa abrange obras concluídas a partir de 2023, intervenções em andamento e as futuras a serem iniciadas.