Bauru e região vão receber R$ 45,7 milhões em novas obras viárias do programa SP Pra Toda Obra. Os recursos serão aplicados em 7 cidades, com intervenções em rodovias concedidas e estradas estaduais e vicinais administradas pelo DER-SP. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante balanço realizado nesta terça-feira (5) no Palácio dos Bandeirantes, data em que o SP Pra Toda Obra completou um ano.

O novo pacote estadual de R$ 2 bilhões eleva para R$ 144,6 bilhões o total de investimentos públicos e privados do programa, que já soma 4,3 mil obras em todo o estado de São Paulo. O valor total do programa na região de Bauru alcança R$5,1 bilhões e 280 obras. Na região de Bauru, o pacote inclui R$ 18 milhões em obras em rodovias concedidas e R$ 27,7 milhões em vias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP).

Os recursos do novo pacote atendem 7 municípios da região de Bauru. Confira as obras autorizadas em cada frente de investimento: