Um jovem de 21 anos foi esfaqueado, neste fim de semana, após uma discussão em frente a uma adega no Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru. Atingido no tórax, ele foi internado em estado grave. O suspeito do crime fugiu e o caso, registrado como tentativa de homicídio, é investigado pela Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

O fato ocorreu na madrugada de sábado (2), por volta da 1h30. De acordo com o registro policial, a vítima estava em uma adega no bairro quando desentendeu-se com um desconhecido que teria chegado, ligado a sua motocicleta - estacionada em frente ao estabelecimento com a chave no contato -, e passado a acelerá-la.

Durante a discussão, o jovem foi atingido com uma facada no tórax, socorrido em estado grave e levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Bela Vista. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela unidade e apresentou a ocorrência no plantão policial. Até a publicação desta reportagem, o suspeito não havia sido identificado.