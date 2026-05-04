04 de maio de 2026
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Após discussão em frente a adega, jovem é esfaqueado em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens
O caso, registrado como tentativa de homicídio, é investigado pela Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru
O caso, registrado como tentativa de homicídio, é investigado pela Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado, neste fim de semana, após uma discussão em frente a uma adega no Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru. Atingido no tórax, ele foi internado em estado grave. O suspeito do crime fugiu e o caso, registrado como tentativa de homicídio, é investigado pela Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

O fato ocorreu na madrugada de sábado (2), por volta da 1h30. De acordo com o registro policial, a vítima estava em uma adega no bairro quando desentendeu-se com um desconhecido que teria chegado, ligado a sua motocicleta - estacionada em frente ao estabelecimento com a chave no contato -, e passado a acelerá-la.

Durante a discussão, o jovem foi atingido com uma facada no tórax, socorrido em estado grave e levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Bela Vista. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela unidade e apresentou a ocorrência no plantão policial. Até a publicação desta reportagem, o suspeito não havia sido identificado.

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