06 de maio de 2026
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AV. EDMUNDO COUBE

Jeep tomba em colisão com carro em frente ao Samu de Bauru, VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Carro tombou na avenida em frente da base do Samu
Carro tombou na avenida em frente da base do Samu

Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta quarta-feira (6) na avenida Luiz Edmundo Carrijo Coube, sentido Unesp, terminou com um Jeep Renegade tombado no canteiro central da avenida, bem em frente à base do Samu. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, o Renegade e um Hyundai HB 20 tiveram um colisão lateral. Com o impacto, o Renegade perdeu o controle e tombou na região central da avenida.

Como o acidente aconteceu em frente ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ao 4º BPM-I, policiais militares, enfermeiros e profissionais da unidade prestaram auxílio imediato, mas não houve necessidade de atendimento médico. Segundo as informações iniciais, os danos foram apenas materiais. Testemunhas relataram que o motorista do Jeep permaneceu sentado ao lado do veículo após o acidente, aparentemente abalado com a situação.

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