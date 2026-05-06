Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta quarta-feira (6) na avenida Luiz Edmundo Carrijo Coube, sentido Unesp, terminou com um Jeep Renegade tombado no canteiro central da avenida, bem em frente à base do Samu. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, o Renegade e um Hyundai HB 20 tiveram um colisão lateral. Com o impacto, o Renegade perdeu o controle e tombou na região central da avenida.

Como o acidente aconteceu em frente ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ao 4º BPM-I, policiais militares, enfermeiros e profissionais da unidade prestaram auxílio imediato, mas não houve necessidade de atendimento médico. Segundo as informações iniciais, os danos foram apenas materiais. Testemunhas relataram que o motorista do Jeep permaneceu sentado ao lado do veículo após o acidente, aparentemente abalado com a situação.