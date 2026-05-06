Solitário e de andar lento, um tamanduá-bandeira foi flagrado passeando por diversas ruas da região central de Bauru, inclusive entre carros, nas proximidades do Hospital de Base, até ser localizado e resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros. Uma das munícipes que viu o animal e fez o registro foi Kennia Mendes, que destacou o espanto ao ver a espécie em uma área tão distante de seu habitat natural, além de ter admirado sua tranquilidade e beleza. O fato aconteceu nesta terça-feira (5).

Segundo os bombeiros, o tamanduá-bandeira se abrigou no jardim de um estabelecimento comercial na quadra 18 da rua Virgílio Malta. A equipe realizou a captura de forma segura, garantindo a integridade do animal. Após o resgate, ele foi transportado e solto em uma área de mata distante da zona urbana, assegurando seu bem-estar e a preservação da espécie.

De acordo com a bióloga Júlia Trevisan, da organização não governamental (ONG) Proteção Animal Mundial, nos últimos anos tem se tornado cada vez mais comum avistar tamanduás-bandeira em áreas urbanas e rodovias. Essas aparições não são coincidência, mas sim consequência direta da perda e fragmentação de habitats, dos incêndios florestais e da expansão da malha viária sobre áreas naturais.