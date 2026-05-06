06 de maio de 2026
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MUITO LONGE DE CASA

Tamanduá-bandeira impressiona ao passear por ruas de Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Kennia Mendes/Divulgação
Ele percorreu vias próximas ao Hospital de Base até se abrigar em um jardim da rua Virgílio Malta
Ele percorreu vias próximas ao Hospital de Base até se abrigar em um jardim da rua Virgílio Malta

Solitário e de andar lento, um tamanduá-bandeira foi flagrado passeando por diversas ruas da região central de Bauru, inclusive entre carros, nas proximidades do Hospital de Base, até ser localizado e resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros. Uma das munícipes que viu o animal e fez o registro foi Kennia Mendes, que destacou o espanto ao ver a espécie em uma área tão distante de seu habitat natural, além de ter admirado sua tranquilidade e beleza. O fato aconteceu nesta terça-feira (5).

Segundo os bombeiros, o tamanduá-bandeira se abrigou no jardim de um estabelecimento comercial na quadra 18 da rua Virgílio Malta. A equipe realizou a captura de forma segura, garantindo a integridade do animal. Após o resgate, ele foi transportado e solto em uma área de mata distante da zona urbana, assegurando seu bem-estar e a preservação da espécie.

De acordo com a bióloga Júlia Trevisan, da organização não governamental (ONG) Proteção Animal Mundial, nos últimos anos tem se tornado cada vez mais comum avistar tamanduás-bandeira em áreas urbanas e rodovias. Essas aparições não são coincidência, mas sim consequência direta da perda e fragmentação de habitats, dos incêndios florestais e da expansão da malha viária sobre áreas naturais.

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