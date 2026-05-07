Atletas de Bauru conquistaram bons resultados em duas provas de mountain bike na região nos últimos dias. Integrantes da equipe Gafanhotos participaram da Eco Trail, em Pardinho, no domingo (3), e da Copa Peixe, em Martinópolis, no dia 27 de abril.

Na Eco Trail, que reuniu 217 competidores em um percurso considerado difícil e técnico, os atletas obtiveram destaque na categoria Pessoa com Necessidades Especiais (PNE). Everton Ortiz, conhecido como “Pirata”, ficou em 1º lugar na categoria e em 9º na classificação geral. Deivid Vieira terminou em 3º na PNE e em 30º na geral.

Na Copa Peixe, com cerca de 300 inscritos e percurso com trechos de areia, os dois atletas voltaram ao pódio na categoria PNE. Everton Ortiz conquistou o 1º lugar, enquanto Deivid Vieira ficou em 3º.