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ESPORTE

Atletas de Mountain Bike de Bauru conquistam novos pódios

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipe de destaque em competições participaram da Eco Trail e da Copa Peixe
Equipe de destaque em competições participaram da Eco Trail e da Copa Peixe

Atletas de Bauru conquistaram bons resultados em duas provas de mountain bike na região nos últimos dias. Integrantes da equipe Gafanhotos participaram da Eco Trail, em Pardinho, no domingo (3), e da Copa Peixe, em Martinópolis, no dia 27 de abril.

Na Eco Trail, que reuniu 217 competidores em um percurso considerado difícil e técnico, os atletas obtiveram destaque na categoria Pessoa com Necessidades Especiais (PNE). Everton Ortiz, conhecido como “Pirata”, ficou em 1º lugar na categoria e em 9º na classificação geral. Deivid Vieira terminou em 3º na PNE e em 30º na geral.

Na Copa Peixe, com cerca de 300 inscritos e percurso com trechos de areia, os dois atletas voltaram ao pódio na categoria PNE. Everton Ortiz conquistou o 1º lugar, enquanto Deivid Vieira ficou em 3º.

A equipe mantém sequência de bons resultados em competições regionais.

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