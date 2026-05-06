06 de maio de 2026
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É CRIME AMBIENTAL

Queimadas clandestinas voltam a cobrir de fumaça bairros de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Queimada se alastrando em terreno no cruzamento das ruas xxxxxxx, nesta terça (5), no Araruna
Queimada se alastrando em terreno no cruzamento das ruas xxxxxxx, nesta terça (5), no Araruna

Nas duas últimas noites munícipes se depararam com muita fumaça e queimadas na região central de Bauru, com nuvem de cinzas na altura do cruzamento das ruas Marcondes Salgado e Nações Unidas, nesta segunda-feira (4), e também na divisa dos bairros Santa Luzia e Araruna, nesta terça (5), onde a reportagem flagrou uma queimada clandestina em um terreno situado entre as ruas José Munhoz e dos Estudantes. O ateamento de fogo para controle de vegetação é crime ambiental, e suas consequências são frequentemente alertadas pelas equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Conforme o JCNET vem noticiando, como houve muitas chuvas no primeiro quadrimestre deste ano, o mato cresceu significativamente.

Segundo a Defesa Civil, em períodos de tempo seco, incêndios já são esperados pelo órgão. No entanto, neste ano, eles foram antecipados, o que reforça o alerta. A prática de queimadas é crime, com pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa, já que o fogo pode se alastrar facilmente e destruir a vegetação nativa. Além dos danos ambientais, atear fogo também pode causar a morte de animais silvestres, poluição do ar e riscos à saúde humana e ao patrimônio.

DENÚNCIAS

Para denunciar incêndios, o contato deve ser feito com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193. Em caso de flagrante de ateamento criminoso, a orientação é ligar também para a Polícia Militar, pelo número 190, e, se possível, registrar a ação com a câmera do celular.

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