Nas duas últimas noites munícipes se depararam com muita fumaça e queimadas na região central de Bauru, com nuvem de cinzas na altura do cruzamento das ruas Marcondes Salgado e Nações Unidas, nesta segunda-feira (4), e também na divisa dos bairros Santa Luzia e Araruna, nesta terça (5), onde a reportagem flagrou uma queimada clandestina em um terreno situado entre as ruas José Munhoz e dos Estudantes. O ateamento de fogo para controle de vegetação é crime ambiental, e suas consequências são frequentemente alertadas pelas equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Conforme o JCNET vem noticiando, como houve muitas chuvas no primeiro quadrimestre deste ano, o mato cresceu significativamente.

Segundo a Defesa Civil, em períodos de tempo seco, incêndios já são esperados pelo órgão. No entanto, neste ano, eles foram antecipados, o que reforça o alerta. A prática de queimadas é crime, com pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa, já que o fogo pode se alastrar facilmente e destruir a vegetação nativa. Além dos danos ambientais, atear fogo também pode causar a morte de animais silvestres, poluição do ar e riscos à saúde humana e ao patrimônio.