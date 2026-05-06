A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 76 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Acabador de pedras – 2 vagas
Administração/Economia/Gestão Empresarial/RI – 1 vaga
Ajudante – 1 vaga
Almoxarife com disponibilidade para viajar – 1 vaga
Analista Contábil – Contador – 1 vaga
Analista de Operações I - Backoffice Jurídico – 3 vagas
Assistente de Compras Júnior – 1 vaga
Assistente social – 1 vaga
Atendente – 1 vaga
Atendente/assar salgados – 2 vagas
Auxiliar de cozinha – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar Fiscal – 1 vaga
Auxiliar odontológico – 1 vaga
Banco de talentos - manutenção fábrica – 1 vaga
Banco de talentos - manutenção florestal – 1 vaga
Banco de talentos - produção fábrica – 1 vaga
Banco de talentos - vagas operacionais exclusivas para Pessoas com Deficiência – 1 vaga
Cozinheira – 2 vagas
Cozinheira (o) – Bombeiros – 1 vaga
Cortador (a) de tecido – 2 vagas
Diarista limpeza – 1 vaga
Diretor de vídeo VMIX – 1 vaga
Empregada doméstica – 1 vaga
Ensino Médio comercial – 1 vaga
Estágio Administração/Economia – 1 vaga
Estagiário Jurídico – 2 vagas
Gerente de unidade – 2 vagas
Impressor offset – 3 vagas
Marketing/Administração – 1 vaga
Mecânica (o) industrial – 1 vaga
Motorista de caminhão D – 2 vagas
Oficial de manutenção predial - Bauru e região – 1 vaga
Secretária – 1 vaga
Serviços gerais para pet – 1 vaga
Serviços gerais – 6 vagas
Técnico planejamento de obras Jr – 14 vagas
Televendas – 2 vagas
Vendedor (a) – 2 vagas
Vendedor (a) – 1 vaga
Vendedor e-commerce SDR – 1 vaga
Vendedor externo – 1 vaga
Vigilante (vaga afirmativa somente para Pessoas Trans) – 3 vagas