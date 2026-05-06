06 de maio de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 76 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustração
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 76 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Acabador de pedras – 2 vagas

Administração/Economia/Gestão Empresarial/RI – 1 vaga

Ajudante – 1 vaga

Almoxarife com disponibilidade para viajar – 1 vaga

Analista Contábil – Contador – 1 vaga

Analista de Operações I - Backoffice Jurídico – 3 vagas

Assistente de Compras Júnior – 1 vaga

Assistente social – 1 vaga

Atendente – 1 vaga

Atendente/assar salgados – 2 vagas

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar Fiscal – 1 vaga

Auxiliar odontológico – 1 vaga

Banco de talentos - manutenção fábrica – 1 vaga

Banco de talentos - manutenção florestal – 1 vaga

Banco de talentos - produção fábrica – 1 vaga

Banco de talentos - vagas operacionais exclusivas para Pessoas com Deficiência – 1 vaga

Cozinheira – 2 vagas

Cozinheira (o) – Bombeiros – 1 vaga

Cortador (a) de tecido – 2 vagas

Diarista limpeza – 1 vaga

Diretor de vídeo VMIX – 1 vaga

Empregada doméstica – 1 vaga

Ensino Médio comercial – 1 vaga

Estágio Administração/Economia – 1 vaga

Estagiário Jurídico – 2 vagas

Gerente de unidade – 2 vagas

Impressor offset – 3 vagas

Marketing/Administração – 1 vaga

Mecânica (o) industrial – 1 vaga

Motorista de caminhão D – 2 vagas

Oficial de manutenção predial - Bauru e região – 1 vaga

Secretária – 1 vaga

Serviços gerais para pet – 1 vaga

Serviços gerais – 6 vagas

Técnico planejamento de obras Jr – 14 vagas

Televendas – 2 vagas

Vendedor (a) – 2 vagas

Vendedor (a) – 1 vaga

Vendedor e-commerce SDR – 1 vaga

Vendedor externo – 1 vaga

Vigilante (vaga afirmativa somente para Pessoas Trans) – 3 vagas

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