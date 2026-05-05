A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) convoca os aniversariantes de maio para realizar o Censo Cadastral e Previdenciário. A atualização do cadastro somente poderá ser feita presencialmente. Em abril, 83 segurados não realizaram o censo e podem ter os seus pagamentos suspensos.

Os segurados devem entrar em contato pelos telefones (14) 3009-5505 ou 3009-5506 para receber orientações sobre como fazer a atualização. Segurados que estiverem fora do município devem entrar em contato com o serviço social da Funprev por um destes contatos para orientações sobre o procedimento.

Os aposentados e pensionistas da Prefeitura de Bauru, Funprev, Departamento de Água e Esgoto (DAE) ou Câmara Municipal devem, no mês do seu aniversário, comparecer à Funprev munidos de RG, CPF, Certidão de Nascimento (se for solteiro) ou de Casamento (com eventuais averbações), comprovante de residência atualizado e documentação dos dependentes.