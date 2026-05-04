04 de maio de 2026
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QUASE FURTOU

Bauru: vídeo flagra homem tentando abrir carro estacionado; VEJA

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O indivíduo que aparece no vídeo já furtou casas naquela região, afirmou moradora
O indivíduo que aparece no vídeo já furtou casas naquela região, afirmou moradora

Uma câmera de segurança residencial, situada na quadra 7 da rua Augusto Ferreira, na Vila Santa Luzia, em Bauru, flagrou um indivíduo tentando forçar a abertura de um carro, além de quase encostar o rosto no vidro para enxergar o que havia dentro dele, supostamente com o objetivo de furtar o próprio automóvel ou algum objeto em seu interior. O fato aconteceu pouco depois das 10h de terça-feira (28).

Segundo a munícipe que procurou a reportagem, o indivíduo que aparece no vídeo já furtou casas naquela região, inclusive gerando reação de moradores, que correram atrás dele recentemente.

O furto frustrado é um alerta para que a população esteja atenta a nunca deixar o veículo destrancado, mesmo por poucos minutos.

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