05 de maio de 2026
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DENTRO DE UM CARRO

Investigado por tráfico é preso com porções de haxixe em Botucatu

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
O homem assumiu a propriedade do entorpecente e, conduzido à unidade policial, foi autuado em flagrante e ficou à disposição da Justiça
O homem assumiu a propriedade do entorpecente e, conduzido à unidade policial, foi autuado em flagrante e ficou à disposição da Justiça

Botucatu - Operação realizada pelo 1.º Distrito Policial (1.º DP) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) resultou na prisão em flagrante, nesta segunda-feira (4), de um homem investigado por tráfico de drogas. No veículo dele, os policiais civis encontraram diversas porções de haxixe.

A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão na residência do suspeito, no contexto de investigação em andamento. Durante as diligências, em um carro localizado no imóvel, os policiais encontraram um invólucro contendo diversas porções de haxixe.

Na sequência, novas buscas no interior da casa resultaram na apreensão de anotações relativas ao comércio ilegal e de uma máquina de cartão. O homem assumiu a propriedade do entorpecente e, conduzido à unidade policial, foi autuado em flagrante e ficou à disposição da Justiça.

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