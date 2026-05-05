A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, continua com a aplicação da vacina da Influenza para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Promai e CRMI. A vacinação acontece sem agendamento, basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto, e se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de complicações provocadas pela Influenza, reduzindo casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população. A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

Os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde são os seguintes.

- Idosos com 60 anos ou mais

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

- Gestantes e puérperas

- Trabalhadores da saúde

- Trabalhadores da educação

- Trabalhadores dos Correios

- Trabalhadores do transporte coletivo

- Profissionais das Forças Armadas

- Policiais

- Bombeiros

- Caminhoneiros

- Pessoas com deficiência permanente

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis - doenças crônicas do pulmão, coração, rins e fígado, doenças neurológicas, diabetes, obesidade grave, trissomias e pessoas transplantadas