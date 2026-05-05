A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, continua com a aplicação da vacina da Influenza para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Promai e CRMI. A vacinação acontece sem agendamento, basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto, e se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.
O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de complicações provocadas pela Influenza, reduzindo casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população. A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida.
Os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde são os seguintes.
- Idosos com 60 anos ou mais
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Gestantes e puérperas
- Trabalhadores da saúde
- Trabalhadores da educação
- Trabalhadores dos Correios
- Trabalhadores do transporte coletivo
- Profissionais das Forças Armadas
- Policiais
- Bombeiros
- Caminhoneiros
- Pessoas com deficiência permanente
- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis - doenças crônicas do pulmão, coração, rins e fígado, doenças neurológicas, diabetes, obesidade grave, trissomias e pessoas transplantadas
PONTOS DE VACINAÇÃO – INFLUENZA
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 22h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 21h
USF Jd. Godoy
Alameda Flor do Amor, quadra 10
USF Vila Dutra
Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178
USF Santa Edwirges
Alameda Tróia, quadra 11
USF Vila São Paulo
Rua Gaudêncio Piola, quadra 4
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 19h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 18h30
UBS Centro
Rua Quintino Bocaiúva, 5-45
UBS Bela Vista
Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41
UBS Falcão
Rua Salvador Filardi, 6-8
UBS Cardia
Rua Ezequiel Ramos,11-78
UBS Nova Esperança
Rua Benedito de Abreu, s/n
UBS Redentor
Rua São Lucas, 3-30
UBS Independência
Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)
UBS Octávio Rasi
Rua Paulo Leivas Macalão, s/n
UBS Geisel
Rua Anthero Donnini, s/n
UBS Jussara/Celina
Rua Bernardino de Campos, quadra 23
UBS Parque Vista Alegre
Rua Jacob Corso, quadra 4
UBS Jd. Europa
Rua Hermes C. Batista, 1-64
UBS Mary Dota
Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA
UBS Chapadão/Mendonça
Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15
UBS Gasparini
Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2
UBS Beija-Flor
Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 17h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 16h30
USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima
Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136
USF Nova Bauru
Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154
USF Pousada da Esperança
Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105
USF Vargem Limpa
Rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30 – com aplicação de vacinas das 8h às 16h
USF Distrito de Tibiriçá
Rua Carmelo Zamataro, s/n
Promai
Rua Júlio Maringoni, 9-43 - Jardim Estoril
CRMI
Rua Silvério São João, quadra 1 – Centro