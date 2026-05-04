04 de maio de 2026
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Caminhão vindo do Chile 'enrosca' em viaduto de Bauru; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Priscila Medeiros

Um caminhão vindo do Chile enroscou no viaduto da Rua Francisco Vidrih, sob a rodovia Marechal Rondon, no fim da manhã desta segunda-feira (4). De acordo com o motorista, após descarregar vinhos em uma empresa na região do Jardim Guadalajara, ele acessou a passagem, que possui sinalização indicando a altura do viaduto, acreditando que conseguiria passar.

Uma borracharia foi acionada para esvaziar os pneus do veículo, permitindo que o caminhão fosse retirado e pudesse seguir viagem. O Grupo de Operações de Trânsito (GOT), da Emdurb, interditou o sentido bairro-centro da via. Mesmo assim, vários motoristas desrespeitaram a sinalização e passaram pela rua interditada, na contramão.

Um funcionário da concessionária ViaRondon acompanhou os trabalhos de retirada do veículo e analisar possíveis danos na estrutura do viaduto. A via deve ser liberada até o fim da tarde.

Funcionária da ViaRondon auxiliou na retirada
Funcionária da ViaRondon auxiliou na retirada
Foi necessário esvaziar alguns pneus para a retirada do caminhão
Foi necessário esvaziar alguns pneus para a retirada do caminhão
GOT interditou a via, mas mesmo assim, diversos motoristas insistiam em passar.
GOT interditou a via, mas mesmo assim, diversos motoristas insistiam em passar.
Local possui placas com indicação de altura
Local possui placas com indicação de altura

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