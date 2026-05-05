05 de maio de 2026
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EM MACATUBA

Polícia cumpre mandado e apreende drogas em apuração por tráfico

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Durante a vistoria, os agentes localizaram plantas de maconha em processo de secagem, porções da droga armazenadas em diferentes recipientes, além de 216 pinos com cocaína e aproximadamente 1,9 quilo
Durante a vistoria, os agentes localizaram plantas de maconha em processo de secagem, porções da droga armazenadas em diferentes recipientes, além de 216 pinos com cocaína e aproximadamente 1,9 quilo

Macatuba - Uma ação de apoio à Polícia Civil resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de três pessoas, na semana passada, em Macatuba (46 quilômetros de Bauru).

A equipe policial, acompanhada pelo delegado responsável, cumpriu mandado judicial na tarde de 29 de abril em uma residência alvo de investigação relacionada ao tráfico de drogas.

No local, dois indivíduos foram encontrados, sendo que um utilizava o telefone celular enquanto o outro manipulava maconha.

Durante a vistoria, os agentes localizaram plantas de maconha em processo de secagem, porções da droga armazenadas em diferentes recipientes, além de 216 pinos com cocaína e aproximadamente 1,9 quilo de maconha.

A terceira investigada, que não estava na residência no momento da ação, foi posteriormente localizada e detida. Os envolvidos foram encaminhados para exame de corpo de delito, acompanhados de advogado, e permaneceram à disposição da Justiça.

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