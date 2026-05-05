Macatuba - Uma ação de apoio à Polícia Civil resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de três pessoas, na semana passada, em Macatuba (46 quilômetros de Bauru).

A equipe policial, acompanhada pelo delegado responsável, cumpriu mandado judicial na tarde de 29 de abril em uma residência alvo de investigação relacionada ao tráfico de drogas.

No local, dois indivíduos foram encontrados, sendo que um utilizava o telefone celular enquanto o outro manipulava maconha.