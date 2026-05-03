Um acidente entre dois carros no início da noite deste domingo (3), no quarteirão 16 da avenida Nações Unidas, em Bauru, deixou cinco pessoas feridas, entre elas um menino de 5 anos.

De acordo com informações dos policiais que atendiam à ocorrência, um Ford Fiesta seguia pela avenida no sentido centro-bairro e, ao acessar o retorno para o outro lado da via, atingiu a traseira de um Honda Civic, que trafegava pela Nações Unidas. Após a colisão, o Civic ficou imobilizado entre duas faixas da avenida, que permaneceu interditada.

Quatro pessoas estavam no Fiesta. Três delas sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo Samu. O motorista não se feriu. Já no Honda Civic estavam um casal e a criança de cinco anos. A mãe e o filho também foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves. Ainda segundo relatos dos policiais, o motorista do Fiesta, apontado como causador do acidente, se alterou com a chegada da Polícia Militar e foi encaminhado ao Plantão Policial por desacato.