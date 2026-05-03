03 de maio de 2026
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TRÂNSITO

Acidente na Nações faz 5 feridos, entre eles um menino de 5 anos

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Priscila Medeiros
Criança estava no Honda Civic e teve ferimentos leves
Criança estava no Honda Civic e teve ferimentos leves

Um acidente entre dois carros no início da noite deste domingo (3), no quarteirão 16 da avenida Nações Unidas, em Bauru, deixou cinco pessoas feridas, entre elas um menino de 5 anos.

De acordo com informações dos policiais que atendiam à ocorrência, um Ford Fiesta seguia pela avenida no sentido centro-bairro e, ao acessar o retorno para o outro lado da via, atingiu a traseira de um Honda Civic, que trafegava pela Nações Unidas. Após a colisão, o Civic ficou imobilizado entre duas faixas da avenida, que permaneceu interditada.

Quatro pessoas estavam no Fiesta. Três delas sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo Samu. O motorista não se feriu. Já no Honda Civic estavam um casal e a criança de cinco anos. A mãe e o filho também foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves. Ainda segundo relatos dos policiais, o motorista do Fiesta, apontado como causador do acidente, se alterou com a chegada da Polícia Militar e foi encaminhado ao Plantão Policial por desacato.

Fiesta com quatro pessoas bateu no Civic
Fiesta com quatro pessoas bateu no Civic
Veículo ficou imobilizado no meio da avenida
Veículo ficou imobilizado no meio da avenida

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