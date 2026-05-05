Com expectativa de aumento nas vendas, o comércio central de Bauru estendeu seu horário de atendimento ao público para aqueles filhos que deixaram para a última hora a compra dos presentes do Dia das Mães. Haverá horário especial nas lojas do Calçadão da Batista de Carvalho e arredores nesta sexta-feira (8), das 9h às 20h, e no sábado (9), das 9h às 18h. Trata-se da segunda data comemorativa mais importante para os comerciantes de todo o Brasil, atrás apenas do Natal.

Além disso, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Bauru (CDL) incentivou os comerciantes a oferecerem descontos e opções de pagamento facilitadas para a população. A CDL também pede que os munícipes de Bauru contribuam com o comércio local, investindo na compra de presentes em lojas físicas da cidade. As lojas do Bauru Shopping e do Boulevard Shopping abrem até as 22h, como o fazem normalmente.