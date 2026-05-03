Uma moradora de Bauru procurou a Polícia Civil após ter a motocicleta Honda CG 160 Fan preta furtada e, posteriormente, ser vítima de um golpe ao tentar recuperar o veículo. O caso foi registrado nas primeiras horas deste domingo (3).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estacionou a motocicleta na Rua José Volpe, no bairro Nova Esperança, por volta das 22h de sábado (2). Ao retornar ao local, já durante a madrugada deste domingo, constatou que o veículo havia sido furtado.

Após divulgar o caso nas redes sociais na tentativa de localizar a moto, a mulher passou a receber mensagens de supostos criminosos oferecendo a devolução do veículo mediante pagamento. O caso foi registrado no CPJ de Bauru e será investigado pela Polícia Civil. Quem tiver informações da moto deve informar a Polícia Militar pelo 190.